Para disfrutar un día de cine en familia ya no tienes que salir de casa ni gastar mucho dinero. La introducción de los Smart TV al mercado ha revolucionado la experiencia de ver televisión en el hogar y ahora puedes obtener una experiencia cinematográfica en la comodidad de tu casa.



Especialistas de LG Electronics afirman que con el Smart TV se puede recrear la experiencia de cine en casa al acceder a películas y series a la carta a través de las aplicaciones de Netflix, Amazon, Fox, etc; además de otras opciones de entretenimiento como descargar aplicaciones de juegos y contenido 3D, grabar programas de televisión en vivo o programar una grabación de manera sencilla, etc.



Para tener ese día de cine perfecto recomiendan prestar atención a las características específicas de los Smart TV y hacer una programación adecuada.



CALIDAD DE IMAGEN: La tecnología HDR revoluciona la experiencia de ver televisión, es capaz de reproducir imágenes nítidas y bien iluminadas sin perder ningún detalle de la película que más te gusta. El HDR Dolby Vision es la solución HDR más avanzada del momento que maximiza la iluminación para que percibas mayor realismo.



SONIDO: Los Smart Tv Ofrecen más definición de sonido, lo que da más calidad a los detalles y efectos de una película. Home Cinema por su parte brinda una verdadera sensación envolvente que se traduce en mayor realismo. Estos equipos están compuestos por un subwoofer, torres de sonido o parlantes y un reproductor BLU-RAY Disc.



PANTALLAS GRANDES: Lo mejor para una experiencia como cine son las pantallas desde 55” de los Smart Tv, que destacan por mantener los colores, brillo y contraste sin importar donde uno se siente.



MODOS DE IMAGEN



Los Smart Tv cuentan con diferentes modos de imagen para visualizar contenidos como películas, series, fotos, programas deportivos, etc.



1.- Modo estándar: Ajusta la imagen para el entorno normal.



2.- Modo Eco: es la función de ahorro de energía que cambia la configuración del televisor para reducir el consumo de energía, mientras se disfruta de una película o serie.



3.- Modo vívido: mejora el contraste, el brillo, el color y la definición para ajustar la imagen de video al entorno. Realza los colores para que se vean más espectaculares.



4.- Modo cine: ofrece una experiencia similar a la del cine. Mejora el nivel de calidad de la imagen para que se pueda disfrutar de la película en ambientes oscuros.



5.- Modo Deporte: enfatiza los colores primarios a fin de optimizar la imagen de video para acciones rápidas y dinámicas.



6.- Modo Juego: optimiza la imagen de video para ofrecer la mejor pantalla para videojuegos y capta los detalles de las imágenes en movimiento al reducir el tiempo de respuesta.



7.- Modo experto habitación brillante: este modo ayuda a tener imágenes más nítidas en un ambiente brillante, haciendo que la imagen tenga un poco más de brillo para la fácil visualización.



8.- Modo experto habitación oscura: este modo ayuda a adaptar la imagen al ambiente oscuro para no ejercer fuerza en la vista.

