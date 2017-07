Sofía Franco lo cuenta todo en tu revista +Mujer

Renuente a dar entrevista, la conductora Sofía Franco accedió a conversar con la revista +Mujer de Trome donde revela faceta poco conocidas como mamá y pareja. Se calificó como una madre 10 puntos y confesó que volvería a repetir su historia sentimental con su esposo Álvaro (Paz de la Barra).



"En estos momentos de mi vida me siento feliz porque tengo una familia consolidada. Para mí es un sueño hecho realidad. Amo a mi hijo Salvador y a Álvaro porque son mi bendición", mencionó Sofía Franco, quien tiene más de un millón de seguidores en Twitter.



CAMPANAS DE BODA



Sofía Franco dejó entrever que casarse es un tema aún pendiente. Sin embargo, no sueña con una fiesta pomposa.



"En ese sentido nos hemos relajado bastante (sonríe). Está en nuestros planes el matrimonio, hace mucho tiempo que estamos comprometidos", declaró.



Se consideró un poco celosa, más no paranoica. "Cuando mi pareja conversa con alguien por el celular, lo miro de reojo. No soy tan enfermita para chequearle el teléfono, pero él tiene mi clave y yo la suya", detalló.



