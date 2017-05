Sofía Mulanovich nos cuenta los secretos de su éxito [ENTREVISTA]

Correr olas es su pasión y aunque ha dejado de participar en algunas competencias profesionales, la campeona mundial de surf, Sofía Mulanovich, sigue dedicada al mar, pues es donde ella es feliz. Ha ganado decenas de títulos gracias a su esfuerzo y asegura que la fórmula es tener confianza y fe.

Sofía eres ejemplo de perseverancia.



La verdad es que desde niña siempre me gustaron los retos y los riesgos y creo que el surfing competitivo une ambas cosas.

¿Cuántos campeonatos has ganado?



He estado en el top 5 del ranking mundial profesional (WSL) por 10 años seguidos, campeona mundial una vez, subcampeona mundial dos veces... También he sido campeona mundial ISA, campeona panamericana, sudamericana y campeona mundial por equipos (ISA).

¿Qué se necesita para ser una campeona?



Yo creo que practicar mucho te da maestría y la maestría te da confianza.



¿Hiciste sacrificios en tu carrera?



Muchas veces tuve que viajar y perderme eventos familiares, así como todo el vacilón de la edad de los 20 años con amigos y fiestas, pero todo valió la pena.

¿Tienes una fórmula para afrontar los retos?



Simplemente aplicar lo que aprendí en el deporte, todo se rige con la misma fórmula. Confianza, que es igual a fe.



¿Cuál es tu frase preferida?



Primero, piensa; segundo, cree; tercero, sueña y por último, atrévete.