¡El sol está más fuerte! Formas de proteger tu piel en verano

En verano debemos tomar medidas necesarias para que nuestra piel no sufra la exposición de los fuertes rayos solares. Por ello el doctor Martín Falla, oncólogo de Oncosalud aconseja, entre otras cosas, mantenernos saludables e hidratados, más aun si practicamos deportes al aire libre y estamos varias horas bajo el sol.



1. PROTECCIÓN

​No olvides utilizar un protector o bloqueador solar con filtro UVA y UVB media hora antes de realizar cualquier actividad deportiva. De este modo podrás mantener tu piel libre de enfermedades como el cáncer. Además, trata de no exponerte al sol entre las 10 de la mañana y las 3 de la tarde.



2. MANTENTE HIDRATADO

Si estás con mucha actividad física perderás agua. Por eso es importante que te hidrates bien. Si usas cremas hidratantes para la piel, ten en cuenta que no debes utilizar la misma en el rostro y en el cuerpo, ya que cada parte amerita cuidados diferenciados.



3. ALIMENTACIÓN EQUILIBRADA

Una alimentación rica en frutas y verduras frescas garantiza el fortalecimiento de nuestro organismo y una correcta hidratación en nuestra piel. El melón, la sandía, el pepino y el tomate son algunos de los alimentos de estación que te ayudarán.



4. DEPORTE ACUÁTICO

Si tu deporte es la natación o el surf, recuerda que debes volver a aplicarte protector o bloqueador solar después de cualquier contacto con el agua. Asimismo, este filtro solar debe ser resistente al agua. No te olvides de aplicarlo en el empeine, la planta del pie y el cuero cabelludo. Disfruta el verano con estas recomendaciones.

