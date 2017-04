Rolando Tineo (33) es un fanático de Star Wars que, luego de perder su empleo, tuvo que hacer algo muy doloroso para salir adelante. No, no se pasó al lado oscuro de la fuerza, él decidió con mucha pena vender su colección de juguetes de la taquillera saga.



Lejos de tirarse al piso a llorar, este joven diseñador de Independencia determinó recuperar su tesoro construyendo sus propias figuras, naves y hasta trajes inspirados en esta ficción.

Ahora, se gana la vida vendiendo algunas de estas piezas vestido como un agente Stormtrooper, de las tropas de asalto del Imperio Galáctico, que él mismo diseñó.



¿Desde cuándo eres fan de Star Wars?

Desde que tengo uso de razón. Toda mi vida me han gustado sus películas y series, soy un fan a muerte de esa ficción.

Rolando Tineo es fanático de la saga Star Wars. Rolando Tineo es fanático de la saga Star Wars.

¿Y siempre habías hecho tus propias figuras y trajes?

No, eso empieza después de que perdiera mi empleo. Yo trabajaba como diseñador.



¿Qué hiciste?

Sin trabajo la pasé muy mal, tenía cuentas que pagar y muchas responsabilidades que asumir. Así que no tuve más remedio que vender mi colección de juguetes y cómics.



Para un fan eso es muy triste, ¿verdad?

Sí, claro. Sobre todo porque me costó mucho tener todos esos objetos. Sin embargo, esa experiencia despertó en mí un nuevo interés, un nuevo hobby. El de construir maquetas de las naves de las películas. Primero lo hice para mí mismo, después algunos fans empezaron a preguntar por ellas en Internet y me propuse venderlas.

El trabajo de realizar trajes y naves es difícil pero no hay nada que detenga a Rolando Tineo. Que la fuerza lo acompañe. El trabajo de realizar trajes y naves es difícil pero no hay nada que detenga a Rolando Tineo. Que la fuerza lo acompañe.

¿Y los trajes?

Fue por locura (risas). Vi un video en las redes donde un chico construyó su propio traje de Boba Fett (un cazarrecompensas humano que aparece en la película) y me entró el bichito por querer hacerlo. Primero intenté con un Stormtrooper, me salió y desde ahí no he parado.



¿Cómo lo construyes?

Voy haciéndolo pieza por pieza, uso microporoso y lo voy moldeando, también utilizo material reciclable. La necesidad despertó mi ingenio.

¿Los trajes los usas por hobby o trabajas con ellos?

Al principio los usaba para lucir mi trabajo, luego empezaron a llamarme para eventos y estrenos, así que lo vi como una opción de trabajo. Yo vendo mis maquetas de naves y figuras en el Parque de la Exposición, así que para atraer a la gente y vender más, me pongo el traje.



Son decenas de trajes de Star Wars que ha hecho el emprendedor de Independencia. Son decenas de trajes de Star Wars que ha hecho el emprendedor de Independencia.

¿Ahora la fuerza está contigo?

Sí, me va bien y mi arte es apreciado.



¿Dónde pueden contactarte?

Pueden buscarme en Facebook como ‘Agente del Arte’. Ahí verán mi trabajo o pueden llamarme para cualquier evento. (Michael Livia)

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.