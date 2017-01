¿Tu sueldo no te alcanza? Tips para llegar a fin de mes y hasta ahorrar

Nada más aterrador que llegar a fin de mes y ver que tu sueldo no te alcanza. Muchas veces, uno no se dé cuenta de lo que realmente gasta en el mes. Con un poco de disciplina puedes llegar hasta ahorrar.



Sí, ahorrar, para ese viaje que quieres hacer, quizás mudarte de la casa de tus padres o simplemente para un imprevisto que pueda ocurrir el día de mañana ¿Tu sueldo no te alcanza y el problema eres tú?



Sigue estos tips para que tu sueldo te alcance y nunca más se te escape de las manos. Lo principal es hacer una lista detallada de todos tus gastos. En caso de que tus ingresos no cubran la totalidad de tu consumo, deberás reducirlo.



APRENDE A AHORRAR. Por ejemplo, lleva almuerzo al trabajo, en lugar de comprarlo. Sal temprano y toma un solo carro, en vez de llegar con dos.

COMPRAS EN UN MES. Eso incluye el corte de pelo y la botella de agua que te tomas a diario. Parecerá ridículo, pero debes hacerlo, solo así detectarás los gastos pequeños que sumados, se convierten en fugas de dinero.



EVITA LOS GASTOS INNECESARIOS. Comprar un adorno para la casa que realmente no necesitas. Concientízate sobre la importancia de no despilfarrar.



UNA VISTA PANORÁMICA A TODO TU CLÓSET. Así te quitarás de la cabeza esa excusa de que no tienes nada qué ponerte. Haz lo mismo cuando vayas al supermercado, revisa primero la refrigeradora .



EL OBJETIVO QUE TE DEBES PLANTEAR ES ..



Utilizar el 80% de tu sueldo y guardar el restante para una emergencia o ahorro. CUANDO CREES QUE NO PODRÁS CON TU IMPULSIVIDAD, realiza el siguiente cálculo: qué quiero, de cuánto dispongo, en qué situación financiera me deja esa compra. Construirás un futuro mejor para ti.