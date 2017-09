¡Supera el miedo al cambio! 

POR: MARITZA LLANOS

La vida es un constante cambio, por eso es inevitable sentir miedo cuando nos enfrentamos a cosas nuevas. Por ejemplo, un nuevo trabajo, la llegada de tu primer hijo, la decisión de independizarte o renunciar a una relación amorosa tóxica.



Para Antonella Galli, psicóloga de la clínica ‘Ricardo Palma’, si ese temor te impide avanzar o tener nuevos proyectos debes buscar ayuda, porque de lo contrario el estrés y la ansiedad aumentarán y, con el pasar del tiempo, aparecerá la depresión. Esto tanto en hombres como mujeres.

CONSEJOS

1. Reflexiona. En tu tiempo libre analiza cómo vas en cada área de tu vida (profesional, familiar, amorosa). Si sientes que no te está yendo bien, piensa qué es lo que deberías hacer para lograr ese cambio.



2. Quiérete. Acepta tus cualidades y no solo veas tus defectos. Criticarte duramente en vez de ayudarte a avanzar, te estancará. No somos perfectos, podemos equivocarnos.



3. Sé optimista. Deja atrás los pensamientos negativos como ‘no puedo hacerlo’, ‘será un fracaso’, ‘se burlarán de mí’ o ‘nada me sale bien’. Cambia tu chip y empieza a decir: ‘Yo puedo hacerlo’, ‘tengo lo necesario para lograrlo’, ‘hoy será un gran día’.

CAUSAS

Las personas tenemos miedo al cambio por tres razones: la comodidad en la que estamos (nos rehusamos a salir de nuestra ‘zona de confort’ y probar cosas nuevas), el fracaso (nos aterra no lograr el éxito) y las críticas (no queremos que los demás nos señalen o se burlen por nuestras acciones).

SABÍAS QUÉ... Aprender a enfrentarse a los cambios no se dará de la noche a la mañana, es un proceso. Sé paciente y no tires la toalla.



