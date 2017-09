Susana Baca: ‘Tenemos que sentirnos orgullosos de ser peruanos’

Susana Baca no solo es cantante, ella, además, es compositora, investigadora de la música y ganadora de muchos premios, entre ellos el ‘Latin Grammy’. Esta destacada intérprete del folclor peruano y latinoamericano, también fue ministra de Cultura del Perú y hoy trabaja para fortalecer la identidad nacional a través de su escuela musical en Cañete.



¿Cómo ves la evolución de la cultura en el Perú?

Siento que Lima va camino a ser una gran capital de la cultura, gracias a las actividades que se realizan, como la Feria del Libro, que fue muy exitosa por el gran número de personas que se vio comprando libros y escuchando conferencias.



¿Haces labor en el sur, lugar donde vives?

Estoy viviendo en Cañete, entre gente que no tiene una biblioteca ni una vida cultural. Que no tiene nada, nada, nada. Entonces, estamos (a través de su escuela llamada ‘Centro Cultural de la Memoria’) poniendo una perlita, un maicito en medio del desierto, para trabajar con el espíritu, a fin de lograr que los jóvenes se alejen de la delincuencia y de esa sensación de frustración que a veces sienten.



¿La cultura mejora la sociedad?

Claro, es para mejorar la sociedad. Para mejorar al ser humano.



¿Cuál es tu expectativa respecto al bicentenario (200 años de la proclamación de Independencia del Perú)?

Llegar al 2021 con peruanos que no se sientan discriminados, segregados. Eso sería la gloria. El mensaje tiene que ser sentirnos orgullosos de nuestro país, sentirnos parte de él.



¿Te gustaría seguir cantando en el Perú?

Yo he recorrido mucho el país, lo conozco, algunas veces he vuelto, como ministra, como ciudadana, como cualquier persona que va o como artista, a cantar a la selva, al norte. Quiero seguir cantándole al Perú.



Todo Se Sabe │Entrevista a Susana Baca

