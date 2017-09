¿Sabes cuántas tacitas de café al día debes consumir?

El café, debido a la alta presencia de antioxidantes, agentes encargados de anticipar el daño celular, permite disminuir el riesgo a padecer enfermedades oncológicas, neurodegenerativas y cardiovasculares.



De acuerdo a Lucia Ramírez, nutricionista de Oncosalud, es recomendable beber de una hasta tres tazas de café al día, siendo ideal su consumo como grano pasado. Sí es necesario controlar la cantidad de azúcar que se añade a esta bebida.

Ramírez resaltó que el consumo diario no debe de superar la cantidad establecida, dado que no todos los tipos de café tienen la misma cantidad de cafeína en su composición.



“El exceso de café puede ser perjudicial y llevar a cuadros de deshidratación y pérdida de vitaminas B y C, así como de calcio, hierro y zinc”, afirmó la nutricionista.

