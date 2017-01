Talleres de verano en Plaza Norte [FOTOS]

Una excelente opción para las vacaciones con clases gratuitas para todos los asiduos al Centro Comercial. Las clases están dirigidas para niños desde los 3 años, quienes podrán divertirse con las clases personalizadas.



Con esta nueva propuesta, Plaza Norte busca incentivar a los padres de familia a la educación y cultura de sus pequeños.

Los visitantes pueden elegir los talleres como ballet, karate, canto, danza, manicure para niñas, Reciclaje, manualidades, dibujo y pintura, entre otros. El inicio de clases es desde el miércoles 4 de enero.



Horarios:



Lunes (9,16,23 y 30)

• 10:00 am: Dibujo y pintura

• 11:35 am: Papiroflexia/Origami

• 4:00 pm Dibujo y Pintura

Martes (10,17,24 y 31)

• 10:00 am: Caritas Pintadas

• 11:35 am: Zancos Divertidos

• 4:00 pm: Manualidades (Títeres con Bolsas de Papel)



Miércoles (4,11,18y25)

10:00 am: Canto

11:35 am: Ciencia y experimentos

4:00 pm: Manualidades



Jueves (5,12,19 y 26)

10:00 am: Manicure para niñas

11:35 am: malabares divertidos

4:00 pm: Pulseras en macramé



Viernes (6,13,20 y 27)

10:00 am: Dibujo y pintura

11:35 am: Reciclaje

4:00 pm: Manualidades



Sábado (7,14,21 y 28)

11:35 am: Globoflexia para niños

4:00 pm: Pinta y colorea con Artesco



Martes y jueves (10,12,17,19,24,26 y 31)

6:00 pm Baile Moderno con Chechi Yañez el coreógrafo de las estrellas.



Para participar en los talleres, se debe presentar un voucher de consumo mínimo de S/30.00, las compras en el centro comercial desde el primero de enero, son válidas