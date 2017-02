Tatuajes: 7 diseños pequeños y sencillos para mujeres, ¡elige el tuyo! [FOTOS]

Las mujeres también están optando por hacerse tatuajes, pero a diferencia de los varones quieren grabar en su piel algo minimalista y elegante. Se puede decir que existe un tatuaje para cada persona así que no es necesario seguir un patrón y llevar el mismo que lleva todo el mundo.



Trazos limpios, dibujos sencillos, palabras cargadas de significado y símbolos atemporales pueden convertirse en el tatuaje perfecto para ti. Por eso, en esta galería de fotos te mostramos una selección de los tatuajes sencillos y a la vez fuertes por el significado que tienen.



Decídete por uno y ponte en manos de profesionales, así evitarás complicaciones (irritación, enrojecimiento de la piel, infecciones, etc.). No olvides que después de realizarte el tatuaje debes seguir las recomendaciones que te dan para que se cicatrice correctamente.



Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.