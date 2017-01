Verano es la época perfecta para lucir un tatuaje. Si no es permanente al menos temporal que le aporte un aire divertido y atrevido a tu look. Especialistas no recomiendan tatuarse en verano por lo que lo ideal es que busques un dibujo que puedas transferir sobre tu piel por unas semanas, pero si ya te tatuaste hace poco sigue estas recomendaciones:



• Evita los baños, especialmente en agua caliente: hasta que el tatuaje cicatrice por completo, se debe evitar sumergirlo en el mar o la piscina, para impedir que se borre parte del dibujo o que se infecte por bacterias.



• No tomes el sol: Dermatólogos aconsejan evitar la exposición al sol. Hay hipótesis que indican que la fotoexposición, combinada con los tintes presentes en los tatuajes, pueden originar tumores en las zonas tatuadas. Además, con el sol es posible que disminuya la pigmentación del tatuaje.



• Emplea bloqueador solar: En relación al punto anterior, el uso de protector solar es clave para evitar la incidencia de los rayos del sol. También serviría el uso de ropa ligera y de algodón, situarse a la sombra, no exponerse en las horas centrales del día, etc.



Tatuajes recién hechos deben protegerse mucho en verano.

• Evita, en la medida de lo posible, la sudoración y el calor: el calor aumenta la sudoración y esto puede favorecer la maceración de la herida, perjudicando la cicatrización.



• Procurar que no te piquen insectos: Las picaduras de insectos o medusas producen una inflamación local que dificulta el correcto curso de la cicatrización.



• No te rasques: Si te pica un mosquito, es conveniente evitar el rascado porque puede dar lugar a infecciones o alteraciones en el tatuaje. Tampoco es bueno quitar las costras formadas durante el periodo de cicatrización.

