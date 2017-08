Teresa Ocampo: ¿qué es lo que más extraña de nuestro país?

A través de su programa de televisión, allá por los años 60, doña Teresa Ocampo (86) llevó las recetas más fáciles, ricas y económicas a los hogares peruanos e inspiró a quienes ahora también son referentes de la gastronomía nacional.



Por esta labor ejercida casi tres décadas, la cocinera fue galardonada con la Orden al Mérito por el embajador del Perú en Estados Unidos, Carlos Pareja, en una ceremonia en Dallas, Texas (Estados Unidos). Además, recibió otra condecoración del ministerio de Cultura del Perú y fue designada “Personalidad Meritoria de la Cultura”.



¿Qué siente al seguir representando al Perú?

Mucha felicidad, porque es mi tierra y la amo.



¿Qué es lo que más extraña de nuestro país?

Mi comida peruana, que me encanta.



¿Cuántos reconocimientos ha recibido por su trabajo?

He tenido tantos que ya ni sé. Pero lo importante es que me han dado mucha felicidad.



Hace poco, se le premió con la Orden al Mérito, ¿qué siente?

Eso es lo más lindo que me ha podido suceder. Envío un gran agradecimiento, primero al Señor, nuestro Dios, y luego al pueblo peruano.



Un consejo para la mujer peruana.

Que cuando cocine, siempre sea con mucho amor.