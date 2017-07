Tips: 6 cosas que debes hacer al cumplir los 30 años y mejorar tu calidad de vida

Cuando cumples los 30 años es usual la frase: ‘Los 30’s son los nuevos 20’s’.Y, es verdad de cierta manera. Sin embargo, hay cosas que cambiarán y afectarán tu calidad de vida. De ti depende que tengas recuerdos alucinantes, experiencias increíbles. Para ello necesitas tips importante y valiosos.



Cada etapa de nuestra vida ha sido marcada por ciertas cualidades. Por ejemplo, en la niñez éramos ingenuos, vulnerables y protegidos por nuestros padres. Mientras que en la adolescencia fue un periodo de cambios, para unos mejor que para otros. Ahora que ya eres un adulto, tu calidad de vida es distinta.



Si ya tienes 30 años y aún no has empezado, no te preocupes ni te des golpes de pecho. Más bien empieza los cambios lo más pronto posible. A continuación te daremos valiosos tips para que sepas qué cosas debes hacer para que tu calidad de vida sea mejor.



d Disfruta del tiempo contigo misma.

1. VIAJA: Conocer nuevos lugares no solo te aporta una serie de experiencias que te ayudan a madurar, sino que te ponen a prueba como ser humano.



2. VIVE SOLO: Si aún vives en la casa de tus padres, es momento propicio para iniciar el proceso de abandonar el nido; es parte del autodescubrimiento y de comenzar a experimentar tu libertad.



3. ESTABLECE LÍMITES: Decir ‘NO’ a aquello que no te gusta es una buena manera de empezar esta nueva etapa. Aplica esto en tus relaciones amorosas, profesionales, economía, etc.



4. BUSCA ESTABILIDAD ECONÓMICA: Puede sonar aburrido y complicado, pero es necesario que pienses en tu futuro financiero desde ahora.



5. ENFRENTA TU MAYOR MIEDO: Acéptalo y busca la forma de sobrellevarlo o terminar con él. Si no lo haces ahora, vivirás con ese miedo para siempre. ¡Vamos, tú puedes!



6. ACÉPTATE TAL COMO ERES: Con tus defectos y virtudes. No te boicotees y siempre estés diciendo todo lo malo que tienes. Quiérete tal como eres, así podrás querer a los demás.

