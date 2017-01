El verano es sinónimo de color, calor, playa y arena. Aunque para muchas signifique tenderse bajo el sol por horas y horas para lograr un tono envidiable, no debes olvidar que durante el verano necesitas proteger tu piel y sí, cambiar tu rutina de belleza y maquillaje. Por ello, aquí te presentamos fáciles tips para sacarle provecho a la temporada calurosa ¡sin sacrificar tu look!



• Aplicar protector solar en la mañana no es suficiente. Esto debería ser una regla para todo el año. Lo aconsejable es reaplicar cada dos horas, incluso en áreas como nuca y orejas. Si hace mucho calor o no quieres dañar tu maquillaje, opta por uno en spray.



• Las fórmulas ligeras en bases y correctores son ideales para el verano. No ofrecen cobertura total pero es la mejor opción para evitar erupciones, acné o derretir tu maquillaje a la mitad del día.



Belleza Evita bases pesadas y pegajosas.

• ¡Olvídate de los polvos! Deshazte del brillo en la cara con papelitos matificantes.



• Está bien utilizar maquillaje con protección. Sólo asegúrate de que contenga SPF 30 o más, de lo contrario aplica bloqueador solar antes de empezar a pintarte.



• Cambia los rubores o bronceadores compactos por unos en crema o líquidos. Se adhieren a la piel más fácilmente y resisten horas y horas bajo el sol.



• Dile adiós al maquillaje con brillo o purpurina. No se ve bien cuando estas sudando… La excepción son los iluminadores que, aplicados correctamente, pueden hacer lucir tu rostro más fresco y descansado.



Belleza Maquíllate de manera natural.

DATO

• Si estás bronceada o quieres darle más vida a tu rostro, mezcla bronceador líquido (maquillaje, no autobronceador permanente) con tu crema hidratante o base. Extiende hasta el cuello y escote. (FUENTE: maquillaje.about.com)



