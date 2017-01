5 tips para cuidar la dieta en el trabajo

Hacer dieta no es tarea fácil, más aún cuando tienes una gran carga de estrés encima, ya que esto genera ansiedad y eso nos puede llevar a pecar con los bocados entre comidas.

Esto puede ser un gran riesgo para nuestra nueva disciplina alimenticia, nuestra dieta tomando en cuenta que pasamos gran parte del día en nuestro centro de labores, a veces incluso más de las ocho horas de ley.

Para evitar pecar en el trabajo te dejamos estos 5 consejos si quieres seguir una dieta en tu centro de labores. Te aseguramos que si los sigues, tu dieta será un éxito y verás los resultados si eres constante. Te lo podemos asegurar. Pero ya basta de preámbulos, van los consejos para tu dieta:

NO REPITAS QUE ESTÁS A DIETA

Recordártelo a cada instante puede jugar en contra y hacerte caer en tentación. Ten en cuenta que una dieta te lleva a tomar un nuevo hábito y esto debe tomarse de forma semi inconsciente.

Aunque no lo creas, buena parte del éxito de una dieta radica en lo que piensas mientras la sigues y cómo la asumes. Trata de seguir una vida normal y mantén la cabeza ocupada en otros temas. Verás cómo lo lograrás. ¡Y no te olvides de la constancia!

LLEVA COMIDA DE CASA

Cuando tú sabes qué es lo que vas a comer, o tu menú depende de ti, tendrás la seguridad que lo que consumirás es parte de tu dieta. Con ello también evitarás caer en la tentación del contundente plato del restaurante que está cerca del trabajo. "Hoy traje comida" es un dicho que te ayudará a seguir con tu objetivo. Verás tú. Sucede que muchas veces uno aprecio el tiempo que le dedicó a preparar su lonchera. Por cierto, ¡también ahorrarás dinero! ya sabemos que sale más barato prepararse sus alimentos uno mismo que ir a un restaurante.

SNACKS SALUDABLES

Olvídate de las galletas, panes y otros, recurre a frutas, frutos secos o yogures bajos en grasa. Verás cómo incluso se sentirás más llena. Sucede que los productos procesados y hechos a base de harina cuentan con mucha grasa y colesterol dañino. Y ya sabes qué pasa con estas sustancias, ¿no? En efecto, va contra tus objetivos.

COME A TIEMPO

La buena digestión necesita tiempo, así que deberás respetar tus horarios de alimentación por más ocupado que estés.

DÍA FELIZ

No quiere decir que el resto de días no lo sean. Pero darte un día a la semana o quincenal para darte un gustito no te hará daño.



