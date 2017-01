6 tips que debes aplicar en una entrevista de trabajo

La comunicación no verbal, juega un rol fundamental para conseguir empleo: el manejo adecuado de la comunicación no sólo depende de la verbalización, sino también de la postura corporal, el tono de voz, y de las inhibiciones físicas, las que pueden traducirse en músculos tensos, acciones incoherentes o gestos de expresión inadecuados, impidiendo así establecer relaciones personales o laborales con éxito. Por este motivo, Ignacio Hernández de la Torre, Country Manager de Michael Page, empresa de reclutamiento especializado, destaca seis consejos claves en la comunicación de gestos al momento de dar una entrevista laboral o una exposición frente a los directores de una empresa.



1. Espacio

El espacio implica poder, mientras más espacio se abarque durante una entrevista laboral, mayor seguridad se transmitirá al otro interlocutor. Sin embargo, es importante no invadir el espacio físico del otro, por ejemplo hablar muy cerca de la otra persona o tocarla si no es necesario.



entrevista Habla con seguridad en tu entrevista laboral.

2. Contacto Visual

El contacto visual es vital, a través de él se transmite seguridad, confianza y transparencia. No obstante, no se debe abusar de él, ya que se podría llegar a intimidar a los demás.



3. Piernas

La manera de sentarse depende de la circunstancia o del tipo de reunión a la que se asista. Cruzar las piernas transmite seguridad y deseos de manejar el escenario. Se recomienda usar esta postura cuando se está en una negociación. Las piernas en paralelo, en cambio, se interpretan como tranquilidad y disposición a dar información, muy recomendable para las entrevistas de trabajo.



4. Manos

Las manos siempre complementan el lenguaje verbal, pero hay que tener cuidado de no moverlas demasiado mientras se conversa, pues eso produce distracción.



entrevista Evita tener las piernas cruzadas en una entrevista de trabajo.

5. Postura corporal

Ser natural y evitar la rigidez produce confianza y hará que el interlocutor se arme una muy buena opinión. No hay que abusar de la postura extremadamente relajada, ya que puede interpretar como indiferencia.



6. Tono de voz

La voz es el instrumento con el que nos comunicamos mayormente y puede transmitir estados de ánimo, puede ser persuasiva, impositiva, etc. Se debe controlar el tono de la voz en una conversación para no alterar la percepción del otro.



Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.