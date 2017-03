6 tips para que tu expareja no te siga buscando tras terminar su relación amorosa

Terminar una relación es un proceso complicado, pero el tiempo cura las heridas y te permite voltear la página. Pero, ¿qué pasa si para tu expareja el tiempo se estancó y sigue aferrado a tu recuerdo? En ese escenario es propicio seguir los siguientes consejos:



1. Habla claramente con él. No se trata de gritar, pero sí de ser enfática en tu decisión. Dile: ‘¡No quiero volver contigo!’. Si ya no lo amas díselo para que acepte que no hay futuro entre ustedes.



2. Recuérdale por qué rompieron. Hazle recordar los motivos que no te permitieron continuar con él, y trata de que él recuerde las cosas que no le gustaban de ti.

3. Busca aliados. Si después de hablar con él sigue presentándose frente a ti a cada rato, pide ayuda. Habla con alguien en quien él confíe, su hermano, su primo o su mejor amigo para que te ayude a hacerlo entrar en razón.



4. Rodéate de gente. Trata de estar siempre con tus amigos para que se dé cuenta de que realmente eres feliz soltera.

¿Por qué se pelean las parejas? Háblale y dile las razones por las que ya no regresarás a su lado.

5. No converses con él enojada. Cada vez que tengas que hablar con él hazlo de manera tranquila y calmada, para que entienda que tus decisiones son producto de un pensamiento lógico y no de una reacción momentánea.



6. Ignóralo. Si con todo lo anterior sigue sin entender, ignóralo. No contestes sus llamadas telefónicas ni te acerques cuando esté en el mismo ambiente que tú.



Si sientes que está cruzando una línea peligrosa y se está volviendo obsesivo, pide ayuda a su familia (mamá y papá), y a la tuya. Que sepan que te sientes amenazada.