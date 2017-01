Las relaciones de pareja no siempre son un camino de rosas. Es necesario trabajarlas a diario para que la llama y la ilusión perdure al cabo de los años. Por ello, psicomaster.es da unos pequeños consejos que ayudarán a que la relación de pareja sea positiva y satisfactoria. Porque para esto están las relaciones, ¡para disfrutarlas!



Un día en pareja, para los dos

Las personas que llevan tiempo con pareja acostumbran a decir que la relación ha cambiado, que ya no es como al principio. Este hecho es normal, ya que toda relación de pareja evoluciona, y nunca es lo que en un principio, pero no por ello es peor, al contrario. Debe ser mejor, por ello, es esencial que se tomen un tiempo para disfrutar solos los dos, sin hijos ni terceros que impidan un alto grado de complicidad.





Cosas que hago bien

Normalmente en las relaciones de pareja tenemos la tendencia de decirnos a nosotros mismos, y a los demás, las cosas que hacemos mal. Pero pocas veces decimos las que hacemos bien. Para reforzar nuestra autoestima y la de los demás, es muy importante recalcar las cosas que hacemos especialmente bien, y felicitarnos por ello. Si le decimos, además, a nuestra pareja sus puntos fuertes, se sentirá mucho mejor, y hará lo mismo contigo.





Buscar soluciones a los problemas

En la vida rutinaria de una pareja surgen siempre pequeños problemas. Y muchas veces nos quedamos con la mala sensación que nos causa, y no nos esforzamos en encontrar una solución. Y este segundo paso es el importante para mejorar las cosas. Ya sean problemas grandes o pequeñas cosas del día a día, es importante prestarles atención y actuar ante ello. Porque, si no, el cúmulo de pequeñas cosas que nos enfadan o irritan, acaban creando un problema mayor. Comunicarse con la pareja, poner ideas en común y llegar a acuerdos es fundamental en la relación de pareja.



Ten tiempo para ti mismo/a

Siempre es fundamental, para estar bien con los demás, estar bien con uno mismo. Cuando nos sentimos bien nosotros, estaremos bien con los demás. Es muy bueno tener un ratito cada día para dedicarnos a hacer algo que nos guste y nos llene personalmente, pero solo para nosotros. Leer, dibujar, hacer deporte, ir a dar una vuelta… Esto nos hará estar de buen humor y contentos, cosa que se notará positivamente en la relación de pareja.(Fuente: www.psicomaster.es)



