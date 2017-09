Tips para que los taxistas tengan un mejor viaje

Gran parte de la responsabilidad de los accidentes la tienen los conductores y peatones. Por eso es importante saber de qué manera conducir tranquilo y evitar más muertes en las pistas.

John Vargas, experto en seguridad vial, brinda estos seis consejos para taxistas:



1.- Mantener encendidas las luces: No son para que tú veas, sino para que los otros te vean.



2.- No consumir alimentos: Evita hablar por celular con handsfree (manos libres), mientras conduces, tu atención debe ser al 100 %.



3.- Descansar: Si has conducido durante ocho o más horas, detente y descansa. Si continúas manejando, puedes enfrentarte a un gran riesgo.



4.- No tomar energizantes: No bebas café o energizante si vas a conducir, estos solo prolongan el cansancio.



5.- Identificar puntos ciegos: Inclínate hacia adelante para ver mucho más en el espejo retrovisor.



6.- Prevenir antes que lamentar: El taxista preventivo es prudente y evita el exceso de confianza en sí mismo, en otros conductores y en el vehículo. Es fundamental que conozcas las normas de tránsito y todas las señales. Este es el principio de la conducción segura.