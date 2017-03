Vender ropa por Internet no es tan difícil como muchos creen, todo depende del tipo de producto, la promoción que se ofrece y el público al cual nos dirigimos.



Juan Alberto Moreno, experto en redes sociales y director de Pandemia, te brinda consejos que te ayudarán a vender prendas y accesorios sin mucha inversión y, lo más importante, con un rápido retorno.



1. Elige uno o varios productos que pueden tener más impacto frente a tus potenciales clientes. No se trata solo de lo que tú quieras vender más, sino de lo que tus clientes podrían tener más interés. Ten bien en claro cuál es el público al que deseas llegar, mientras mejor definido esté, más efectiva será tu segmentación en la herramienta de publicidad en Facebook.



2. Realiza una sesión fotográfica de calidad de estos productos, de preferencia has combinaciones de ropa en una sola imagen, para que la usuaria o el usuario sienta la experiencia de cómo luciría si comprara alguna de las prendas.



3. Publica estas imágenes en Facebook, añadiendo textos que refieran al producto y un estilo de vida vinculado al producto. Por ejemplo: Vestidos cortos, ideal para salir con las amigas.



4. Ofrece una promoción que represente un precio reducido y que esté vigente por periodo corto. Esto estimula las ventas con más agilidad y viraliza tus contenidos ya que los usuarios lo comparten con más ánimo.



5. Atiende rápido todas las consultas de tus usuarios, la idea es que cierres ventas inmediatas, para que así pases a atender nuevos clientes. Preguntas no respondidas o a medio atender en Facebook pueden representar un cliente perdido.

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.