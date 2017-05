Cómo tratar tu piel después del verano

El verano terminó, y por más triste que eso parezca, también debemos percatarnos de cuidar nuestra piel en este regreso a la realidad. Para combatir los daños de la piel después del verano sigue estos consejos:



1. Hidrátate

Una exposición prolongada al sol suele traducirse en la pérdida de la hidratación. Así pues, después del verano es recomendable mantener una buena hidratación de la piel mediante el uso de cremas de calidad. Aun así, no conviene abusar. Utiliza poca cantidad en cada aplicación y repite cada 3-4 días. De este modo, podrás combatir el exceso de sequedad.



2. Usa productos suaves

Echa mano de limpiadores suaves con un pH no alcalino y de alta tolerancia para que tu piel no se irrite. Pregunta a un especialista para conocer qué producto se puede adecuar mejor a tu piel. Existe una variedad infinita de cremas en el mercado para el cuidado de la piel, lo mejor es elegir una que vaya acorde a tus necesidades y para eso necesitas del apoyo de un especialista.





piel Las mascarillas son las encargadas de nutrir y reparar la piel del cutis. Muchas de ellas contienen regenerantes, aceites nutritivos o minerales como el colágeno.

3. Visita a tu dermatólogo

Tirarte horas tomando el sol puede provocar la aparición de pecas, manchas, lunares o bultos. Recuerda que tengas o no la piel sensible, es imprescindible que controles el número y el aspecto de estos signos. Por eso no dudes en pedir cita con tu dermatólogo para que haga un seguimiento mucho más preciso sobre el estado de tu piel.



4. Cuida la dieta

No sólo con productos externos puedes cuidar tu piel, sino que también le puedes aportar todos los componentes que necesita mediante una correcta alimentación. Si quieres mantenerla en buen estado y con buen aspecto, puedes recurrir a víveres con ácidos grasos y vitamina E, como el aceite de oliva, o manjares con vitamina C y antioxidantes, como el aguaymanto o el arándano.



5. Sigue usando protector solar

Seguro has oído que los rayos de sol también penetran cuando el día está nublado, eso es cierto. El sol impacta en la piel todos las estaciones del año, no sólo en verano.



Mentaliza que el cuidado de tu piel son todos los meses, que debes realizar limpiezas profundas, hidratación y usar siempre protección solar. Así podrás prevenir la aparición del melanoma, un tipo de cáncer muy agresivo que puede aparecer a cualquier edad.

​

