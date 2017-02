¡Todo un trome! Conoce al chofer cantante de Lima Norte [FOTOS]

La jornada de trabajo para Raúl Salís (40) no acaba después de la última vuelta que da como chofer-cobrador de una empresa de transportes. Ese solo es el inicio de su otra faceta, la de vocalista de su grupo de música folclórica: Los Románticos de Huaral. Así, este transportista pone a bailar a miles de personas en Lima Norte y en el Norte Chico.



¿Cómo empezó en la música?

Yo cantaba en colegios y en shows desde los ocho años, allá en mi natal Huaral. Me gustaba mucho la música, aunque tuve que dejarla porque mi padre no confiaba en que esto me traería un futuro estable.



¿Cómo se reencontró con los escenarios?

Fue en dos partes. Cuando terminé el colegio me enlisté en el ejército y allí todos mis compañeros de cuartel me hacían cantar. Teníamos una orquesta improvisada. Pero quedó allí. Luego, cuando empecé como chofer-cobrador aquí en Carabayllo, conocí a un arpista, que me propuso formar una agrupación de música folclórica, así nacieron Los Románticos de Huaral.



Debe ser agotador trabajar como transportista y luego seguir como músico, ¿no?

No puedo negar que termino el día agotado después de manejar, pero cuando empieza a sonar la música, las energías regresan a mí y me siento como nuevo. Me convierto en Raulito Solís.



¿Por qué se cambió el apellido?

La gente me lo cambió (risas), no me dicen Salís sino Solís, y me dije ‘Si les gusta así, que así se quede’.



¿Usted tiene hijos? ¿Qué dicen de su trabajo?

Tengo seis hijos. No son amantes de la música folclórica, pero les gusta mucho verme feliz en el escenario. La verdad, tampoco es que el folclor sea mi género favorito.



¿No? ¿Cuál es?

La salsa sensual. Desde siempre me ha gustado, ese ha sido mi género preferido desde pequeño.



¿Y por qué se decidió por el folclor?

Porque me abrió las puertas a este mundo artístico, y además me gusta sentir esa pasión en las letras. Yo disfruto zapateando con el público.



¿La gente en el bus lo reconoce?

A veces, algunos me miran un rato mientras pagan el pasaje, pero no creen que el chofer pueda ser cantante. A veces me pongo a tararear en el carro y se dan cuenta (risas).



¿Cómo pueden encontrarlo?

En Facebook nos pueden encontrar como Raulito Solís y Los Románticos de Huaral.

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.