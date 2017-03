¿Tuviste una larga noche? Recarga  energías con estos 5 consejos

Una salida con amigos se extendió más de la cuenta o el exceso de trabajo te mantuvo ocupada por la madrugada o simplemente fuiste presa del insomnio, cuál sea la razón sino duermes bien, tus horas de descanso se ven arruinadas. En consecuencia despiertas cansada y sin energías. Revierte este estado siguiendo estos útiles consejos.



1.- Ten un buen baño. Cuando apenas te levantas tus movimientos son lentos y los niveles de concentración bajos. Ve a la ducha y prueba mezclar varias veces el agua fría con el agua tibia, esto hará que tu circulación mejore. No tomes un baño caliente, ya que caerás de nuevo en modo de relajación.

2.- Desayuna. A veces estás tan cansado que no quieres ni comer, pero un desayuno nutritivo permitirá que tus niveles de energía duren todo el día. Elige comer proteínas saludables, carbohidratos de granos enteros y frutas.



3.- Hidrátate. No solo si tomaste alcohol y tienes resaca, no dormir también te deshidrata. Por eso toma agua apenas despiertes y mantente hidratado todo el día. El agua fría aumenta el estado alerta y te hará sentir muy bien.

4.- Sal a caminar. Si llega la tarde y no dejas de bostezar, sal a la calle. Experimentos de la Universidad Estatal de California encontraron que una caminata a paso rápido de diez minutos aumenta la energía por hasta dos horas, más que una barra de chocolate.



5.- Respira fuerte. Estas en modo zombi esperando que den las 6P.M. para ir a casa y dormir, pero a tu jefe se le ocurre hacer una reunión de trabajo. ¡Mala suerte! Antes de ir con él, busca un lugar privado donde puedas respirar fuerte. Cierra la boca, inhala y exhala de forma rápida y regular por la nariz. Trata de hacer ciclos de tres inspiraciones y espiraciones por segundo y detente a los 15 segundos en tu primer intento. Repítelo por un minuto. Cuando sientas que tu energía se agota, haz este ejercicio y lograrás aumentar tu capacidad de alerta.





