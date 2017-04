Valeria Piazza: Miss Perú Universo se confiesa con Trome [ENTREVISTA]

Linda, sencilla, dulce y conversadora. Así es la Miss Perú Universo 2017, Valeria Piazza, quien hoy está entregada a labores de solidaridad para ayudar a los más necesitados.



¿Lloraste cuando ganaste la corona?

Sí. Lloré cuando las cámaras se apagaron y mi mamá subió al escenario a felicitarme.



¿Qué trabajo estás haciendo ahora?

Soy embajadora de distintas organizaciones como WWF, INABIF, Liga contra el Cáncer y Smile Train. Tenemos acciones locales, viajo mucho para ayudar y preparo eventos como vocera.



¿A qué exreina de belleza admiras?

A Gladys Zender, que logró la corona universal, y a Jessica Newton porque me enseñó a llevar la corona con pasión.



¿Qué haces para estar regia?

Hago ejercicios y sigo una dieta balanceada. Solo los domingos me doy mis gustos.



¿Qué piensas cuando escuchas ‘Las chicas bonitas son tontas’?

Eso era antes. He conocido candidatas que han sido mujeres soldados, doctoras, biólogas y bomberas.



¿Te sientes bonita?

Sí, y creo que depende mucho de nuestra actitud para calificar qué tan bien nos vemos.



¿Qué te desagrada de tu físico?

Trato de estar contenta con lo que tengo. Me acepto como soy.



Tu debilidad…

El brownie con helado de vainilla y el flan de mi abuela.



¿Una fobia?

Las ratas. Me dan pánico.



¿Qué estilo de ropa prefieres?

La deportiva.



¿Y en casa?

Amo estar en pijama.



¿Has sufrido de acoso callejero?

Hace tiempo que no, pero cuando tenía 12 años un señor me lanzaba piropos, eso me asustaba.



¿Si tuvieras el poder de eliminar algo del mundo, qué sería?

Las guerras. Sobre todo las muertes de niños inocentes que vemos en las noticias.



¿Cómo te enamora un hombre?

Mi novio me enamoró hace 7 años siendo gracioso e inteligente.



¿En qué famoso te reencarnarías?

En Beyoncé, ella es una artista completa.



¿Cuál es tu sueño más frecuente?

Que converso con mi papá, que falleció hace 17 años, y le cuento cómo me va.



¿Tu lugar perfecto?

La playa.



¿Qué libro estás leyendo?

‘Dime quién soy’ de Julia Navarro.



¿Quién es Valeria Piazza?

Una mujer soñadora que lucha por lograr sus metas y piensa que todo esfuerzo es recompensado.