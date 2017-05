Vanessa Tello brinda consejos nutricionales en su canal de YouTube [ENTREVISTA]

La guapa modelo Vanessa Tello tiene su consultorio de nutrición y un canal en YouTube donde brinda tips, recetas y ejercicios que ayudan a tener una vida más saludable.

Vanessa, dejar de trabajar en televisión para centrarte en tu carrera, ¿fue difícil?



Pienso que no he dejado de trabajar en la TV del todo, solo he cambiado un poco el rubro y ahora me enfoco más en mi carrera.

Tienes un canal de YouTube, ¿qué tipo de contenidos compartes?

Todo lo que tenga que ver con salud, desde recetas para niños, adultos, deportistas hasta tips para llevar una vida más saludable y rutinas de ejercicios. Pronto también abriré un blog especializado con Reebok.

¿También atiendes en un consultorio de nutrición?



Sí, prácticamente todos los días. Tengo capacitaciones en tratamiento dietético del sobrepeso y obesidad y otra en coaching nutricional.



¿Cuál es el peor hábito alimenticio de los peruanos?



Yo diría que abusar de las porciones. La clave está en comer lo justo y saber combinar los alimentos.

¿Cómo te sientes ahora que estás embarazada?



Muy bien. Con más energía para mis nuevos proyectos y para todo lo que implica la llegada de mi bebé.



¿Cuánto tiempo de gestación tienes y cómo fueron los primeros meses?



Tengo 27 semanas. Los primeros meses fueron pesados. Muchas náuseas, fatiga y malestar, pero felizmente ya pasaron.



¿Cuál será el nombre de tu bebé?



Todavía sigo pensando...