La violencia familiar es un problema de difícil solución para muchas mujeres de nuestra sociedad. Esta realidad generó gran preocupación en Ysabel Sáenz (55), quien decidió unirse a otras vecinas de Comas para ayudar a las víctimas a salir adelante por sí mismas.



Es así que, hace diez años, crearon el taller de arte y manualidades Asociación Warmis, con el que estas madres aprenden a tejer, hacer decoraciones con globos, preparar postres y hacer manicure, entre otras actividades.



Esto con la intención de que puedan emprender un negocio propio y ganar dinero para no depender de nadie y menos de sus maridos pegalones.



“Muchas de estas mujeres se quedan soportando la violencia familiar porque no saben cómo mantenerse y atender las necesidades de sus hijos. Aquí no solo les enseñamos a tejer o diseñar, les enseñamos a valerse por sí mismas”, afirma Sáenz.



APOYO A MAMITAS

En promedio, la asociación ayuda a más de 200 madres de familia al año. Para conocer más sobre este proyecto escribir a ysabelsaenz@yahoo.com. (Michael Livia)

