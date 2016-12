5 ventajas de estar soltera en verano 

Pasaste las celebraciones de Navidad soltera y te deprime un poco pensar que pronto celebrarás el Año Nuevo otra vez soltera y junto a tus amigos, todos comprometidos. No te desanime. Aunque no lo creas estar fuera de una relación sentimental tiene más ventajas de las que te imaginas. Reflexiona, el verano es sinónimos de fiestas, playas, salidas con los amigos, viajes, sabiendo todo esto, ¿realmente, necesitas un novio para disfrutar en esta temporada? No. La soltería puede ser el estado ideal para disfrutar de esta época de calor y mucha diversión.



Es por ello que las ventajas de estar soltera saltan a la vista. Por ejemplo, todo el dinero que tienes lo gastas en ti. Nada de regalos por aniversarios, invitar a cenar, cumpleaños, pasajes, etc.



Es más fácil conocer gente. En la playa, en la fiesta de carnavales, en un bar... en verano todo el mundo sale y, gracias a las vacaciones, tiene un estado de ánimo mucho más positivo y animado, por lo que es más fácil animarse a conocer gente nueva.



Puedes ir de viaje con tus amigas. Y no tendrás que consultarlo con nadie (salvo contigo misma y quizá tu cuenta del banco) ni cuadrar fechas para no coincidir con los días de vacaciones de tu pareja. O podrás hacerlo sola. ¿Siempre has querido irte de viaje sola sin nadie que te acompañe? Aprovecha este verano y hazlo.



Tienes más tiempo para ti. Disfruta de tus hobbies, como la lectura en la playa o ir a nadar por las mañanas en la piscina, y decide comenzar con nuevas actividades que tantas ganas tienes de probar pero que durante el resto del año por falta de tiempo no puedes hacerlo.



El verano está lleno de planes. Festivales de música, noches de cine al aire libre, ferias, noches de fiesta, etc. ¡La oferta para disfrutar con tus amigas nunca ha sido tan amplia!



Desconectada. ¡Podrás apagar tu Smartphone, no contestar emails ni estar esperando que el novio te escriba o se reporte. Al estar soltera puedes disfrutar de un apagón tecnológico siempre que quieras!



Por último, ¿quién no quiere un amor de verano? Pasional y emocionante, un idilio veraniego es lo mejor que puede pasarte. Eso sí, sé clara en lo que quieres y busca que la otra persona lo sea también así ninguno lo pasará mal, ni sufrirá decepciones.



