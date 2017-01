Verano: 5 consejos para disfrutar de la playa

Para disfrutar tus vacaciones en la playa es necesario que planees todo con anticipación para evitar cualquier tipo de sorpresas. Además, cuando llegues a tu destino, toma los siguientes consejos para evitar enfermedades o quemaduras solares que arruinen tu felicidad.

1.- Quemaduras solares: Aplícate un protector solar y exponte al sol poco a poco, es decir, el primer día no es recomendable superar los 10 minutos de exposición directa, aumentando cinco minutos por día. Recuerda que los rayos solares se reflejan en la arena y en el mar, así que no te confíes y aplícate varias veces al día el bloqueador. Entre las 11 de la mañana y las cuatro de la tarde son las horas más peligrosas para exponerte al sol.





verano No olvides aplicarte bloqueador solar.

2.- Alimentación: En verano debes extremar los cuidados sobre los alimentos, porque las altas temperaturas pueden dañarlos y afectar tu salud. Guarda en el refrigerador los alimentos perecederos después de adquirirlos. Trata de que las frutas y verduras estén limpias y libres de moscas o insectos.



3.- Cuidado con los animales: Evita el contacto con animales o insectos extraños. Algunas veces dentro del mar puede picarte una medusa o pisar un erizo de mar en la playa, si te pasa esto debes lavar la zona afectada con agua salada y extraer la púa o eliminar los restos la medusa. Impregna la zona con alcohol. Para finalizar lava la herida con agua salada y unta una pomada con analgésico para el dolor.





vernao Ten cuidado de no pisar medusas o erizos.

4.- Ropa adecuada: De acuerdo con el portal Entremujeres, antes de salir de viaje investiga las condiciones climáticas del lugar. El outfit ideal para disfrutar tus vacaciones en la playa es el traje de baño, blusas de tirantes, pantalones cortos, shorts y sandalias.



5.- Accesorios: Este tipo de productos son muy importantes para que tus vacaciones sean espectaculares. Los lentes de sol no deben faltar en la playa, ya que además de protegerte de los rayos ultravioleta, te darán una mejor visión. Al utilizar sombreros y gorras prevendrás enfermedades como el cáncer de piel o alguna erupción cutánea.



No olvides que la hidratación en la playa es básica en tus vacaciones en la playa, así que trata de beber dos litros al día. Entre tus actividades organiza un día de caminata en la playa o simplemente observa el atardecer, momento en el que podrás meditar todo lo que has realizado en tu vida y pensar en cómo mejorarlo. FUENTE: www.salud180.com



playa Usa sombreros de ala ancha.

