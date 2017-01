Verano 2017: Cambia de look con estas extensiones y sal de lo común

Renueva tu look este verano. En esos días cuando deseas hacer algo con tu cabello, pero no sabes qué, prueba con estas extensiones. Utiliza las naturales porque duran más. Para colocarlas, solo asegúrate de enganchar bien el clip debajo de una porción de tu pelo. Este verano tiene que ser tuyo.



La satisfacción inmediata y la felicidad de tener hermoso cabello largo sin duda encabeza la lista de ventajas de las extensiones de cabello para este verano. No tiene que esperar durante meses y años para que su cabello crezca.



No tendrás que esperar durante días para tener un peinado bonito porque con las extensiones de cabello no es necesario ponerse el mismo aspecto aburrido, monótono para cada ocasión en este verano. Podrás tener una nueva apariencia cada vez que haya una fiesta para asistir.



Cabello de sirena Cabello de sirena

Tener una cabellera hasta la cintura, solo toma 5 minutos. Tienes para elegir extensiones de 40, 50 y hasta 60 centímetros de largo, eso sí, asegúrate de que sean de un tono similar al de tu melena para un look natural. Otra opción es llevar el look californiano, para ello solo combina extensiones de dos colores. Uno del tono de tu pelo y otro dos tonos más claro, este último colócalo por la zona de la nuca.

Volumen y color Volumen y color

Si lo que deseas es darle volumen y movimiento a tu cabellera, usa extensiones del mismo color y el mismo largo de tu pelo. Una opción más radical es utilizar flequillo y mechas de colores vivos. Un rojo, azul, rosado o morado te hará lucir más arriesgada y moderna.

Mechas sutiles Mechas sutiles

La iluminación se logra con las extensiones delgadas, llamadas mechas. Elige colores de uno o dos tonos más claros al de tu melena o de colores suaves como el rosado para tener un verdadero cambio de look sin tijeras. La idea es distribuir cada mecha en diferentes puntos de tu cabeza.