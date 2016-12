Verano: Tips para pasar un increíble día de playa

El verano está en todo su esplendor y nos invita a ir a la playa y refrescar nuestro cuerpo y alma. Pero si queremos pasar un día fantástico junto a la familia y/o amigos es necesario tomar ciertas precauciones. Tampoco se trata de extremar cuidados y estar paranoico. Recuerda que estás allí para relajarte.



Las tres principales recomendaciones son: tener buena actitud, vestirte con ropa cómoda y aplicarse protector solar antes de salir de casa. Con esto ya tienes prácticamente el día solucionado. Sin embargo, también debes considerar lo siguiente:



- Banderas en la playa. Fíjate que la playa donde estés tenga la bandera color verde, que indica que está apta para los bañistas. Si hay una bandera roja, evita entrar al mar, si hay una amarilla, tomar las precauciones necesarias.

- Protección. Al llegar a la playa verifica que cuente con un salvavidas. Será importante su ayuda en caso de algún incidente. Además, no dejes tus pertenencias solas, los ladrones no tienen vacaciones.

- Espera un tiempo. No ingreses a la playa inmediatamente después de ingerir alimentos o de haber tomado bebidas alcohólicas. Espera al menos una hora.

- Ten cuidado. Evita nadar cerca de rocas, ya que las olas podrían llevarte a ellas y golpearte. Si no sabes nadar, es mejor que te mantengas a la orilla y entres con un acompañante.

- Hidrátate. Bebe mucha agua, evita los jugos de caja o gaseosas ya que pueden generarte más sed debido a los niveles de azúcar que contienen.

- Un lugar libre. Aléjate de las zonas donde se practiquen deportes náuticos, ya que en un descuido puedes acercarte a ellos y tener algún accidente.

- No dejes basura. Siempre es bueno llevarse una bolsa para tirar los desperdicios. Incluso si encuentras algún resto de basura de otros bañistas anteriores, no está demás que los tires a tu bolsa.

- Cuida a los niños. Si eres padre o madre, ten a tus hijos controlados, tanto por su seguridad como para que no molesten al resto de personas que estén en la playa. Esto incluye que no salpiquen a la gente, no le echen arena, etc.

