Hay personas que tienen todas las ganas de tener un perrito pero se privan de ello porque viven en departamentos. Sienten que el can no podrá ejercitarse y se aburrirá porque el espacio donde viven es pequeño.



La verdad es que más que el espacio, hay otros aspectos que se deben considerar antes de adoptar una mascota. Recuerda que un perrito no es un peluche, es un ser vivo que merece cuidados y atenciones. Sé un dueño responsable y haz que la convivencia con tu engreído de cuatro patas sea cada vez mejor.



1. REGLAS DEL DEPARTAMENTO

Antes de adoptar un perro, pregunta al encargado del edificio si puedes tener mascotas. Si la respuesta positiva, pide las reglas sobre la tenencia de canes. Esto te ayudará a convivir sin problemas con tus vecinos.



2. ELIGE EL TAMAÑO

Opta por un perro de pequeño o mediano. Se acostumbran más a las áreas reducidas. En cambio los canes grandes suelen necesitar más espacio para correr y liberar energía.



3. INVESTIGA SOBRE PARQUE CERCANOS

Como no tienes mucho espacio en casa, deberás pasear a tu mascota todos los días, ya sea en la mañana o tarde, entre 30 y 40 minutos. Esto ayudará a que reduzcan su ansiedad, se ejerciten, jueguen, vayan al baño y se relacionen con otros perros. Localiza los parques más cercanos para que puedas llevar a tu engreído de cuatro patas.



4. COMPROMÉTETE

Un perro es una responsabilidad, no basta con darle su comida. Tienes que sacarlo a pasear, llevarlo al veterinario y quererlo mucho. Sé constante y no cumplas con él solo las primeras semanas. Organiza tu tiempo.



5. ASÍGNALE SU ESPACIO

Desde el momento que llega el perro a tu casa debes asignarle el lugar donde estará su cama, agua, comida y juguetes. Es importante que no cambies eso, y es que los canes se basan en costumbres.



Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.