Vóley sentado: El nuevo deporte para las personas con discapacidad

En el Coliseo La Paz, del distrito de Villa El Salvador, la pelotas retumban en la cancha de vóley. Hombres, mujeres y algunos jóvenes están practicando un nuevo deporte. Se trata del vóley sentado, una disciplina que busca a los mejores jugadores con una discapacidad en sus extremidades inferiores.



En la cancha hay dos jugadores que resaltan por su complicidad: Daniel Sedamanos (45) y Vanessa Machado (41), uno recepciona el balón, se miran, ella le arma, él se acerca y punto. El entendimiento de ambos se debe a que son esposos y padres del pequeño Elizar (2), y ahora son compañeros en la cancha de vóley sentado. Otra experiencia que los une es que haber sido víctimas de la polio cuando eran niños y tener ahora las piernas débiles que no pueden caminar.



¿Entre los dos quién juega más?

Vanessa: Él (señala a su esposo), como es deportista.

Ah, ¿sí? ¿Hace cuánto tiempo practicas este deporte?

Daniel: El vóley es reciente. Ella se refiere a que juego básquet y también he participado en una maratón.

¿Cómo se animaron a venir a este taller?

Vanessa: Ambos estamos inscritos en la Omaped (Oficina Municipal de Atención a la Persona con Discapacidad). Ahí nos avisaron de este deporte. Él (señala a su pareja) me animó a entrar.

¿Vanessa, no te gusta mucho el deporte?

Lo que sucede que por mi condición no he jugado nunca, pero no lo hago tan mal.

¿Cómo te sientes jugando?

Vanessa: Más ágil. Ya que no tengo dinero para hacer terapias, este deporte me ayuda a tener flexibilidad.



lanzan escuela de vóley para personas con discapacidad Elizar es el principal seguidor de sus padres, Daniel y Vanessa, siempre los acompaña en los entrenamientos.

Al otro lado de la net, en el equipo contrario esta doña Martha Izaguirre (52). Ella sufre de una hernia severa y aunque no está declarada discapacitada, logró inscribirse en el taller deportivo para estar junto a su hija Elizabeth Rosales (12) que padece de retardo mental.



Señora Martha, usted y su hija son el dúo ganador.

(Risas) Nos estamos esforzando para hacer ganar a nuestro equipo. Aún no podemos dar mates, pero al menos ya no tenemos miedo a la pelota.

¿Qué es lo más para difícil de aprender?

Para mí moverme de un lado a otro. Para Eli, es que a veces olvida las indicaciones. Pero está mejorando.

¿Su hija se ve muy entusiasmada?

Sí, cada vez que venimos al vóley sentado se emociona. Por eso luego de vender mis gelatinas venimos.

¿Antes ha jugado vóley?

No, y menos me iba imaginar que jugaría a esta edad, pero por mí hija lo hago, aunque me cueste.



lanzan escuela de vóley para personas con discapacidad Doña Martha Izaguirre y su hija Elizabeth se toman un descanso durante el entrenamiento.

El entrenador William Rodrigo (54) lleva 20 años como entrenador de vóley, a enseñado a grandes y chicos, pero sin duda este es el equipo que más dedicación, paciencia y profesionalismo le demanda.



¿Cuántos alumnos tiene en este taller deportivo?

Son 22 personas los que asisten, aquí el vóley se juega sentado.

¿Antes ha entrenado a un equipo similar?

No, nunca, pero este es un reto muy importante porque estamos mejorando el estilo de vida de las personas con discapacidad.

¿Cómo y cuánto han variado las reglas del vóley para ellos (discapacitados)?

Juegan 8 en cada equipo. Además, cada vez que la pelota cruza la net puede dar un bote en el equipo contrario para iniciar el juego. La red está colocada a 1.20 m de altura. Luego la rotación y el tamaño de la cancha es la misma.

¿Qué países son potencia en el vóley sentado?

Brasil como siempre adelantados en los deportes. Le sigue Italia y Francia.

¿Ellos tienen la oportunidad de representarnos en torneos internacionales?

Claro, esta iniciativa de la Municipalidad de Villa El Salvador y El IPD contempla poder descubrir a los mejores valores en este deporte para que conformen la selección nacional paralímpica de esta disciplina.



