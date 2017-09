Whatsapp: Qué hacer y qué no cuando integras un grupo para padres 

Las reuniones de padres de familia en el colegio ya no son las mismas. Hoy estos encuentros y coordinaciones escolares se han trasladado al ámbito virtual con el uso del WhatsApp. Muchos padres y madres están conectados a esta aplicación para consultarse entre ellos sobre las tareas de sus retoños u otra organización escolar.



Sin embargo, un mal uso de Whatsapp puede generar una mala comunicación, confrontaciones o estrés entre los participantes. Para evitarlos sigue estos consejos:

Respeto ante todo: La educación y las buenas formas son importantes por escrito como en persona. Hay que evitar los insultos, las ironías y las indirectas en el grupo de Whatsapp.



Mensajes cadena: No compartir noticias falsas o mensajes cadena pensando en el ‘por si acaso’, cuando esto solo distorsiona el objetivo del grupo de WhatsApp.



Cero críticas: El grupo de Whatsapp no se crea para hablar sobre personas que no participan en él. Los problemas con un profesor o con otra familia deben tratarse personalmente con ellos y no en un grupo al que son ajenos.

Evite los chismes, noticias falsas o alarmas exageradas en el grupo de Whatsapp Evite los chismes, noticias falsas o alarmas exageradas en el grupo de Whatsapp Evite los chismes, noticias falsas o alarmas exageradas en el grupo de Whatsapp

Conformidad: Nunca debe añadirse a alguien al grupo sin preguntarle primero. Del mismo modo, hay que respetar que alguien quiera abandonarlo, es su decisión.



Siempre bien: Si alguien tarda en responder a un mensaje en Whatsapp, probablemente está ocupado o aún no lo ha leído. También hay que evitar cualquier tipo de malentendido y no provocar una situación desagradable solo por un problema de comunicación o de comprensión.

Recuerda que todo lo que se expresa en un mensaje de WhatsApp queda escrito. Por tanto, poner un comentario negativo o crítica puede resultar hiriente para quien lo recibe.