Yuya: "Es una sorpresa sentirme tan querida en Perú"

Yuya, la estrella de YouTube que cuenta con más de 17 millones de seguidores, realizó una inesperada visita al Perú. En una entrevista previa con Trome, la carismática joven de 23 años dio luces sobre cómo logró que sus tutoriales de belleza sean un éxito en Internet, contó que su voz aguda es un distintivo que no desea cambiar y aconsejó a sus 'guapuras' a cumplir todos sus sueños.



¿Cuánto años haciendo videos en YouTube?

Como ocho años aproximadamente.



Tu voz es algo muy peculiar ¿Es así o lo concebiste desde tu primer video?

Mi voz es demasiado aguda y se vuelve más irritante cuando hablo fuerte o grito. Así nací, pero no es algo quiera o desee cambiar (sonríe).



¿Es un distintivo que siempre te gustó?

Nooooo. Obviamente cuando empecé a hacer videos, era tedioso. Recuerdo que en el colegio decían "Yuya habla como bebé". Al principio sentía feo, pero ahora sé que es parte de mí.



En tus videos das consejos de cuidado, decoración y belleza, también incluyes a tu hermano ¿cuáles son los límites que te pones?

Si bien en mi canal personal hablo de belleza, trato de ir más allá y remarcarles a las niñas que se sientan seguras porque no hay nadie que se vea hermosa si no se siente feliz. Doy a conocer a mi familia cuando se puede. En realidad, me muestro como soy y ¡ya!... no me pongo tantos límites.



¿Cómo eres detrás de cámaras?

Creo que soy tranquila y hogareña. Mi mamá me dice "Yuya, ¡sal!". Es que me gusta trabajar en casa y escuchar música. Me la paso bien así.



¿Qué tomas en cuenta cuando defines tus contenidos?

Es un trabajo en conjunto. Las 'guapuras' (como llama a sus fans) siempre me están proponiendo ideas. Yo siempre leo lo que ellas opinan y yo también investigo. Es trabajo en equipo.



¿A ti siempre te gustó los temas de belleza?

Yo hice teatro hace algunos años. Allí tuve la oportunidad de compartir información con maquillistas profesionales y aprendí mucho. Todo lo que tiene que ver con el arte y expresarse, me gusta.

¿Cómo surgió el término 'guapura'?

Es una palabra que se me hace cariñosa, así decidí llamar a las jovencitas.



En las redes sociales, tienes más seguidoras que los presidentes de algunos países ¿cómo te hace sentir eso?

Es demasiado extraño, pero yo solo busco ser una amiga de mis seguidoras y decirles lo que pienso. Agradezco que la gente me apoye y es una sorpresa para mí llegar a Perú y sentirme tan querida. Ni siquiera sé por qué me pasa esto para mí.



A tus 23 años ¿Cuántos países has conocido?

Brasil, Ecuador, Colombia, Perú y algunos más donde he presentado mi perfume '#True'.



¿Cómo describirías el perfil de tus seguidoras?

Son niñas con ganas de experimentar, encontrarse y conocerse. Son demasiado transparentes y lindas.



¿Un consejo que le darías a tus 'guapuras'?

Que se atrevan a hacer todo lo que les gusta. Que le echen ganas si algo les apasiona. Todo es un trabajo constante y la vida es muy pasajera.

