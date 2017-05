Maricarmen brilla en discotecas

La guapa Maricarmen es una bailarina que brilla en las discotecas del Cono Norte, donde deslumbra a sus fans con sus frenéticos movimientos, pero no descuida sus estudios de Contabilidad en una universidad. Nos cuenta que todavía no encuentra el amor, pero no se impacienta, pues le llueven los pretendientes. Lo malo es que no califican.