¿Álamo Pérez Luna y Daylín Curbelo juntitos en una foto ? [VIDEO]

HOLA, MI BARRUNTO. Llego embaladita para contarles las últimas de ‘Chollywood’... Me cuentan que KARLA TARAZONA cantó con sentimiento la canción del grupo Niche ‘De amor ya no se muere’, en la voz de CHARLIE CARDONA, en el concierto ‘Salsa con amor’. La ex del ‘wachimán’ estuvo acompañada de CARLOS CACHO y KOKY BELAUNDE...



Dicen que JENNY KUME está con las ‘baterías recargadas’ y espera con ansias que sea martes para reencontrarse con GUTY CARRERA, a quien demostrará que sí tuvieron una relación. Ayayayyy...

ÁLAMO PÉREZ LUNA publicó una foto junto a la voluptuosa DAYLÍN CURBELO, comentando que coincidieron de casualidad ¿Le estará echando maicito?...

MARIO HART está que la pasa de lo lindo con la venezolana KORINA en Colán. La parejita no se cansa de colgar fotos del bonito momento que viven. Ojalá que el ‘Chato’ se plante, aunque ‘gallina que come huevo...’... Bueno, soy fuga porque mi motorizado se alucina panadero y esta noche amasa mi queque... Suuuaaaveee.

