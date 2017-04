HOLA, MI BARRUNTO. Llego embaladita para contarles los últimos chimentos de Chollywood... EVELYN VELA contó que sigue en ‘cuchis’ con CHRISTIAN CASTRO, ya que siempre se comunica con el hijo de la VERO. Provecho...



Las hijas de MELISSA KLUG se llevan recontrabien con ÍTALO VALCÁRCEL, actual ‘saliente’ de la ‘Blanca de Chucuito’, y lo invitaron para hablar de reggaetón a su canal de YouTube...



Me cuentan que el más palteado con el ingreso de CATHY SÁENZ como productora de ‘Combate’ es GINO ASSERETO, porque dizque cuando salió de ‘Esto es guerra’ dijo algunas cositas de ‘LA MAMACHA’...



ALEJANDRA BAIGORRIA no tuvo descanso en estos días de Semana Santa, porque la vieron cargando paquetes en Gamarra... Ahora sí me quito porque mi motorizado se cree mago y dice que esta noche me enseña su varita... Suuuaaaveee.



Alejandra Baiogorria se defiende de acusaciones de copia

