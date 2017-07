Alexandra Méndez colgó foto rezando en el Vaticano y la ‘trolearon’

HOLA, MI BARRUNTO... Llego embaladita para contarles los chismes de ‘Chollywood’... ALEXANDRA MÉNDEZ, ‘La Chama’, colgó una foto de ella en sus redes sociales rezando en el Vaticano y más de un cibernauta la ‘troleó’, asegurando que San Pedro iba a resucitar. Noooo...

FEDERICO SALAZAR dijo que esperaba que PPK no nos ‘bailara’ con su discurso en el Congreso, luego que salió danzando de Palacio de Gobierno. Esteee...

BETO ORTIZ le enmendó la plana a PAMELA VÉRTIZ, pues vía Twitter le dijo que cómo no iba a saber que la ‘cosa roja’ que llevaba Cipriani en su cabeza se llamaba solideo. Y eso que comentaban juntos...



Me pasan el talán de que cierto cantante de una orquesta que se alucina internacional le está siguiendo los pasos a su jefe, pues anda coqueteando con una bailarina de ‘El Gran Show’ y no tiene roche que su ‘oficial’, que trabaja en el canal 2 más 2, se entere. Cuidado que te cae la banda...

MARIO HART dejó su saludito a los peruanos a nombre suyo y de su esposa. Hummm... Somos fuga porque mi amorcito está listo para la parada militar... Suuuaaaveee.