HOLA, MI BARRUNTO. Llego embaladita para contarles los últimos chismes de ‘Chollywood’... Me cuentan que está fuerte el rumor de que ALEXANDRA MÉNDEZ se pasó de copas en el ‘matri’ de LAURA SPOYA y que la mami de la novia le metió un par de cachetadas por escandalosa. Cuando le preguntaron a ‘La chama’ por el incidente, ella se hizo la loca y dijo que ‘borró casette’. Nooo...



KRAYG PEÑA fue elegido como capitán de ‘Las cobras’, ante la ausencia de NICOLA PORCELLA, y KORINA RIVADENEIRA no aguantó la risa y se burló de su ex. Qué fuerte... ‘JOTA’ BENZAQUEN entró a ‘Combate comando’. Manya...



SOFÍA FRANCO dijo que ÁMBAR MONTENEGRO le cae ‘gorda’ y ahora más porque se metió en la relación de ANGIE JIBAJA y FELIPE LASSO... BETO ORTIZ subió una foto en su Twitter contando que se encontró con ‘La paisana Jacinta’ cuando iba rumbo a Latina y se preguntó si había regresado. ¿Qué crees?...



Por cierto, dicen que PELUCHÍN está histérico porque el rating no le ha favoreciendo a ‘AMOR, AMOR, AMOR’, pues el miércoles hizo 8.1 puntos y ‘EN BOCA DE TODOS’ le ganó con 8.5 puntos. Ayayayyy... Somos fuga porque mi amorcito esta noche me canta al oído... Suuuaaaveee.