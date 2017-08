¿Brunella Horna fue regañada por Richard Acuña por publicar foto con él en una piscina? [VIDEO]

HOLA, MI BARRUNTO... Llego embaladita para contarles los chismes de ‘Chollywood’... BRUNELLA HORNA subió una foto junto al congresista RICHARD ACUÑA, abrazados en una piscina, y escribió ‘Te amo’... Lo curioso es que la imagen en mención desapareció a los pocos minutos. ¿Será que recibió un jalón de orejas por parte del ‘Padre de la patria? Nooo...



GÉNESIS TAPIA se enlazó con ‘En boca de todos’ y cuando saludó a ALEXANDRA HÖRLER, la confundió con SANDRA ARANA. ¡Qué buena...!



MARIO HART afirmó que, de solucionarse los problemas legales de su esposa KORINA RIVADENEIRA, no dudaría en celebrar por todo lo alto el matrimonio religioso. Manya...



IVANA YTURBE reconoció que se pasó de copas en el concierto de Marc Anthony y Carlos Vives, pues contó que, antes de asistir, había tomado un trago corto y al mezclarlo con la cerveza, se puso mal, pero prometió nunca más repetir la historia...



JHOANY VEGAS se quedó con la miel en los labios, pues el actor SERGIO MARONE (Ramsés) no se la ‘chapó’ cuando improvisaron una escena de amor... Somos fuga porque mi amorcito se alucina panadero y hoy me amasa... Suuuaaaveee.

Brunella Horna sobre Richard Acuña