HOLA, MI BARRUNTO... Llego embaladita con los últimos chismes de ‘Chollywood’...



Me cuentan que NICOLÁS LÚCAR está alistando un nuevo programa que iría los sábados por ATV. Manya...



A propo, dicen que FÁBRICA DE SUEÑOS pronto reaparecerá en las pantallas con la conducción de GIAN PIERO DÍAZ y ROSSANA FERNÁNDEZ MALDONADO. ¿Otra vez?...



BRUNO ROCHA asegura que no piensa retractarse con ALEJANDRA BAIGORRIA, luego que la rubia dijo que lo demandará por decir que tuvieron un ‘affaire’ y que le fue infiel a GUTY CARRERA. Preparen canchita...



ROCÍO MIRANDA contó que le gustaría integrar un reality de competencia, pero solo para quitarse el ‘bichito’ y demostrar que sí puede rendir en las pruebas físicas. No, que no...



CHRIS SOIFER estuvo ayer de invitada en ‘Cuéntamelo todo’ y se olvidó sacarle la etiqueta a sus sandalias. ¿O será que solo eran prestaditas? Ups...



‘CARLONCHO’ dejó anoche de ser ‘latino’. El contrato que tenía por tres años fue rescindido. Cosas de la vida...



KARLA TARAZONA estuvo animada el fin de semana en ‘Vocé Sur’ celebrando su soltería... Somos fuga, porque mi amorcito está listo para bailar pegaditos ‘Qué bonito’..... Suuuaaaveee.

