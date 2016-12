HOLA, MI BARRUNTO... llego embaladita con los últimos chismes de Chollywood... La modelo ALONDRA GARCÍA celebró su cumpleaños a todo dar el fin de semana en una fiesta privada, donde uno de los invitados fue JEFFERSON FARFÁN, quien se estaba tomando fotos con una de las invitadas.



Manya... El chato MARIO HART no se perdió ayer la final de Sporting Cristal y Melgar, tan es así que se paseó por todo el estadio y por los camerinos del equipo celeste... La cantante YAHAIRA PLASENCIA mostró su lado solidario, porque ayer hizo una chocolatada para los niños del Callao. Bien ahí, rubia...



Me pasan el talán de que LESLIE SHAW estuvo ayer por las playas del sur con ANDRÉ CASTAÑEDA. Uhmmm...



Por cierto, ‘CARLONCHO’ está saltando en un pie de alegría, porque ganó en la final de ‘7 deseos’, al igual que ROSÁNGELA, pero en otro reality de baile. Coincidencias de la vidaaaaaaa... Los papitos chochos GINO ASSERETO y JAZMÍN PINEDO celebraron ayer el primer añito a su pequeña Khaleesi.



Felicidades... Ahora sí me quito porque mi motorizado se cree piloto de carreras de autos y dice que esta noche pisa el acelerador hasta el fondo... Suuuaaaveee.