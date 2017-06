Chris Soifer no quiere ni escuchar el nombre de Kevin Blow

HOLA, MI BARRUNTO. Llego embaladita para contarles los últimos chimentos de ‘Chollywood’... Me cuentan que después que FACUNDO GONZÁLEZ fuera ampayado cariñosito con una rubia, PALOMA FIUZA no quiere que ni se le acerque. Uyuyuy...

GUTY CARRERA pasó roche, pues cuando estuvo haciendo un enlace microondas para CUÉNTAMELO TODO, su entrevistado JONATHAN MAICELO se quitó porque le iban a preguntar por sus detractores. Asuuu...

ANTONELLA DE GROOT no se quedó callada y dijo que así como habían mujeres que se meten con hombres por su dinero, como lo afirmó MICHELLE SOIFER, también las hay quienes se meten con futbolistas para hacerse conocidas. Te hablan, SOL...

Por cierto, CHRIS no quiere ni escuchar el nombre de KEVIN BLOW como el padre de sus futuros sobrinos, lo prefiere como amigo...



BRUNELLA HORNA dijo que no la chotearon del ‘Miss Perú’, sino que se retiró porque le falta preparación... Ahora sí me quito, porque mi amorcito quiere que esta noche le haga una danza árabe... Suuuaaveee.