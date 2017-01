Christian Domínguez: ¿Isabel Acevedo teme que le pregunten por Karla Tarazona? [VIDEO]

HOLA, MI BARRUNTO... Llego embaladita para contarles las últimitas de ‘Chollywood’... Me cuentan que ISABEL ACEVEDO no quiere saber nada con la prensa, pues cada vez que se le llama para saber su versión sobre las críticas que recibe por ser la nueva pareja de CHRISTIAN DOMINGUEZ, repite como robot: No voy a dar entrevistas. ¿Teme que le pregunten por KARLA TARAZONA? Esteee...



A full está la gentita de ‘Cuéntamelo todo’. Ayer SOFÍA FRANCO y los panelistas SANTI LESMES, KURT VILLAVICENCIO, ALEJANDRA BAIGORRIA y KATY SHEEN ensayaron para su debut de mañana, donde también aparecerá GIAN PIERO DIAZ...



Cuentan que CHRISTIAN MEIER y SALVADOR DEL SOLAR grabarían una película sobre narcos. Asuuu...

A propo de filmes, dos cineastas se han unido para llevar a la pantalla grande la historia de la discoteca UTOPÍA...



MARICARMEN MARÍN volvió a sonreír, porque encontró a sus perrita ‘Becky’, que se extravió el 19 de enero. Bacán... Somos fuga porque mi amorcito se alucina bailarín y está listo para levantarme... Suuuaaaveee.

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.