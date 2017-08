¿Clavito sacó a Luigi Carbajar de su orquesta por atrasador?

HOLA, MI BARRUNTO... Llego embaladita para contarles los últimos chismes de ‘Chollywood’...



Me datean que ROBERT MUÑOZ, ‘Clavito y su chela’, separó de su grupo a LUIGI CARBAJAL, porque estaba ‘afanando’ a su actual pareja ANDREA FONSECA enviándole mensajitos a su WhatsApp. Nooo...



JAZMÍN PINEDO fugó a Cuba con GINO ASERETTO para celebrar su cuarto aniversario como pareja. La ‘chinita’ reaparecerá en vivo este jueves, porque el programa del miércoles ya fue grabado...



VERÓNICA LINARES no estuvo de acuerdo con la eliminación de KAREN DEJO de ‘EL GRAN SHOW’, porque considera que debió ganar...



TILSA LOZANO no quiso responderle a MILETT FIGUEROA ni a su mamá, pero le aclaró que en su vida solo tuvo cinco enamorados y que nunca la ‘ampayaron’ con otros hombres. Asuuuu...



El cantante y pastor JESÚS ADRIÁN ROMERO llegó anoche a Lima y hoy se presentará en Arequipa, mañana lo hará en el estadio de San Marcos... Somos fuga, porque mi amorcito está listo para dejarme relajadita.... Suuuaaaveee.