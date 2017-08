Daniel Lazo la pasa mal por bochornosas presentaciones

HOLA, MI BARRUNTO... Llego embaladita para contarles los chismes de ‘Chollywood’... GUTY CARRERA se puso colorado cuando la ‘castigadora’ JENNY KUME lo arrinconó para bailarle sensualmente. Asu...

CLAUDIA RAMÍREZ contó que todavía mantiene comunicación con su GEORGE FORSYTH, pero que no pasa nada, porque con ella no va eso de ‘amigos con derechos’. Ok...



Cuentan que JENKO DEL RÍO palteado de tanto ‘bullying’ por su poca cabellera decidió hacerse un trasplante capilar. Y así parece, porque ayer, en ‘Cuéntamelo todo’ se presentó con una melena rubia envidiable...

En las redes sociales se sigue comentando sobre el cantante DANIEL LAZO, quien vivió un bochornoso incidente durante el evento ‘Señorita Tarapoto 2017’ este fin de semana, ya que habría subido al escenario entre ‘Pisco y Nasca’ y soltó varios gallos. Para rematarla, ayer hizo una transmisión en vivo desde su cuenta en Facebook y en vez de limpiarse del roche, salió más embarrado con los insultos de los cibernautas. Plop...



Somos fuga, porque mi amorcito se alucina emolientero y esta noche va a exprimir mis limoncitos... Suuuaaaveee.