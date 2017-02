¿Diego Chávarri y Lucía Oxenford en 'conversaciones'?

HOLA, MI BARRUNTO... Llego embaladita con los últimos chismes de la farándula... La mamá de MILETT FIGUEROA, MARTHA VALCÁRCEL, dice que nunca vio con buenos ojos que CHRISTIAN MEIER corteje a su hija, porque podría ser su padre. Asuuu...



Por cierto, MILECHI estuvo ayer en una firma de autógrafos y tenía tanto calor que se tomó un pisco sour, que hizo que se ponga coloradita. ¡¡Ups!!...



La periodista MAGALY MEDINA anunció que reaparecerá este lunes 6 de marzo en televisión, en la conducción de ‘90 Matinal’. Bien ahí...

El padre de ALEJANDRA BAIGORRIA, DON SERGIO, arremetió contra BRUNO ROCHA en las redes sociales, por hablar mal de su engreída. El ‘api’ de la rubia le pidió al ‘garoto’ que sea agradecido con el país donde vive. Manya...



Me chismean las malas lenguas que DIEGO CHÁVARRI estaría en ‘cuchos’ con la actriz LUCÍA OXENFORD, con quien se luce muy contento en una fotografía que compartieron ambos en sus cuentas de Instagram. Hummm...



ERICK SABATER disfruta al máximo de su soltería, pues el último viernes estuvo en una discoteca miraflorina con los integrantes de ‘Combate’. Provecho... Ahora sí me quito porque hace mucho calor y mi motorizado dice que esta noche me dará a probar su heladito... Suuuaaaveee.

