Esto es Guerra: Michelle Soifer dice que Rosángela Espinoza debe ser eliminada [VIDEO]

HOLA, MI BARRUNTO... Llego embaladita con los últimos chismes de ‘Chollywood’... KRAYG PEÑA vaciló a ROSÁNGELA ESPINOZA y dijo que la ‘Chica selfie’ está templada de él y le hace caso porque le da ‘ternurita’. Qué buena...



Por cierto, MICHELLE SOIFER se indignó después de que ROSÁNGELA ESPINOZA comparó a YACO ESKENAZI con un burro y aseguró que ella es mentirosa, faltosa y chismosa y deberían eliminarla de ‘Esto es guerra’. Asuuu...



MÓNICA SÁNCHEZ llegó acompañada de DAVID VILLANUEVA a la inauguración del Festival de Cine. Los actores siempre han dicho que son ‘patas’, pero hacen una linda parejita...



MARÍA PÍA COPELLO contó que no se quedará de brazos cruzados después del pelotazo que le cayó en la cara por parte del MATHÍAS BRIVIO y alista su venganza. Qué meyo...



El actor PAUL VEGA estuvo hace poco en una panadería de Pueblo Libre con su hijo, con quien hizo una ‘maratón’ para ver quién llegaba primero a su camioneta, que habían estacionado a unas cuadras. Ganó su hijo...



CHRIS MILLIGAN la sigue rompiendo con su tema ‘En tu cara’, pues no solo se escucha en varias discotecas de Lima, sino también en provincias. Además, sus fans no dejan de darle ‘like’ al videoclip que lanzó el músico. Manya... Somos fuga porque mi amorcito está listo para bailar ‘Despacito’ esta noche... Suuuaaavee.

