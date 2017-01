HOLA, MI BARRUNTO... Llego embaladita para contarles los últimos chismes de ‘Chollywood’... Me cuentan que TULA RODRÍGUEZ escribió un peculiar mensaje en sus redes, donde dice ‘Las cholas nunca pasarán de moda, LAS RODRÍGUEZ’, donde aparece con sus hermanas. Qué buena...



Quien también aprovechó su Instagram para alardear de su escultural figura fue LESLIE SHAW, quien colgó un vídeo saliendo de la piscina...



Las Vengadoras TILSA LOZANO, MARICRIS RUBIo y JAZMÍN PINEDO se reunieron para disfrutar de un día en la piscina y lo hicieron con sus ‘peques’, que casi tienen la misma edad, ya que las tres se embarazaron con semanas de diferencia...



SILVIA CORNEJO está chocha con su bebe y la verdad es que parece que nunca estuvo embarazada porque colgó una foto en bikini y lucía una envidiable figura...



Luego que soltaron el runrún de que ROSÁNGELA ESPINOZA entraría en ‘Esto es guerra’, la ‘Reina de los selfies’ se ha quedado muda y no dice ni pío... Ahora sí me quito porque mi motorizado se cree salvavidas y dice que esta noche me dará respiración boca a boca... Suuuaaaveee.

